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Argus: Цена на российскую нефть Urals упала ниже 45 долларов

Георгий Соланович
В мире
Argus: Цена на российскую нефть Urals упала ниже 45 долларов
Фото: depositphotos

Цена на основной для России экспортный сорт нефти Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель после введения Западом потолка цен на ресурс в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

По данным аналитиков, в регионе низкий спрос на российскую нефть, поэтому продавцам приходится значительно занижать стоимость. В Argus отметили, что с такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле нефти марки Brent, которая также бьет многомесячные минимумы.

В центовом агентстве заключили, что после введения потолка цен на ресурс экспорт придется переориентировать в Азию, где цена транспортировки грузы дороже, что опять же повлияет на доходы нефтяников.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России. Параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Политолог Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что добиться смягчения политики ЕС в отношении цен для российской экспортируемой нефти можно, если прекратить любое сотрудничество с западными партнерами и переориентировать рынок черного золота на азиатский путь развития.

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