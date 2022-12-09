Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городское хозяйство: Вредные вещества от пожара в ТЦ «Мега Химки» не попали в Москву

Георгий Соланович
Город
Городское хозяйство: Вредные вещества от пожара в ТЦ «Мега Химки» не попали в Москву
Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

Загрязняющие вещества, образовавшиеся из-за пожара в ТЦ «Мега Химки», не попали в Москву, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 9 декабря.

— С учетом наблюдаемого переноса воздушных масс (юго-восточный ветер) территории Москвы не попадают под влияние пожара на Ленинградском шоссе. По данным автоматических станций контроля атмосферного воздуха, превышений установленных нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано, — говорится в сообщении комплекса.

Однако в городском хозяйстве отметили, что в приграничных к зоне пожара районах Москвы наблюдаются интенсивные условия рассеивания.

Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что в результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку.

Москва Воздух Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте