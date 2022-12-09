Городское хозяйство: Вредные вещества от пожара в ТЦ «Мега Химки» не попали в Москву

Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

Загрязняющие вещества, образовавшиеся из-за пожара в ТЦ «Мега Химки», не попали в Москву, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 9 декабря.

— С учетом наблюдаемого переноса воздушных масс (юго-восточный ветер) территории Москвы не попадают под влияние пожара на Ленинградском шоссе. По данным автоматических станций контроля атмосферного воздуха, превышений установленных нормативов загрязняющих веществ не зафиксировано, — говорится в сообщении комплекса.

Однако в городском хозяйстве отметили, что в приграничных к зоне пожара районах Москвы наблюдаются интенсивные условия рассеивания.

Гипермаркет в Московской области загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что в результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку.