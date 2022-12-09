Андрей Бочкарев: Проект планировки участка продления Троицкой линии метро одобрили в Москве

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Специалисты одобрили проект планировки территории в Новой Москве для продления Троицкой линии метро до Троицка. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Троицкая линия метро от станции «Коммунарка» протянется в городской округ Троицк. В состав этого участка войдут шесть станций метро и электродепо для обслуживания подвижного состава, — сказал он.

Соответствующее решение было принято столичной градостроительно-земельной комиссией.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что протяженность участка составит 15,5 километра. По ее словам, строительство Троицкой линии метро позволит улучшить транспортную доступность Троицка и прилегающих к нему территорий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Троицкая линия столичного метрополитена будет запущена в 2024 году. По его словам, из 11 перегонных тоннелей первой очереди — от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» — семь уже готовы.