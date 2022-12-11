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Движение транспорта восстановили после смертельного ДТП в центре Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Движение транспорта восстановили после смертельного ДТП в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Нарышкинский проезд Карта всех событий

Движение транспорта по Нарышкинскому проезду восстановлено после случившейся аварии, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 11 декабря.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего один человек скончался. Водитель иномарки скрылся с места аварии, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Позже в Сети появилось видео момента смертельной аварии. Для проезда по Нарышкинскому проезду доступна одна полоса.

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