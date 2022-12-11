Белый дом: США не подталкивают Украину к операциям внутри России

Фото: whitehouse

США не подталкивают Украину к проведению операций внутри России. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы определенно не подталкиваем Украину и не способствуем украинским операциям внутри России, — заявил он.

Единственная помощь, оказываемая Киеву со стороны Вашингтона, заключается в защите украинских территорий, передает слова Кирби телеканал ABC.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО знало о подготовке атак со стороны ВСУ на аэродромы Дягилево и Энгельс.

Он отметил, что российским ответом на это стал массированный удар по военным системам управления и энергетическим объектам Украины.

Издание Times сообщило, что США пересмотрели свои оценки угрозы, которая исходит от России, и больше не настаивают на том, чтобы украинская армия не наносила удары по территории РФ.