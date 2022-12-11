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Программу «Школьный Музей Победы» представили в Санкт-Петербурге

Василий Плиткин
Общество
Программу «Школьный Музей Победы» представили в Санкт-Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко выступила с презентацией Всероссийской программы «Школьный Музей Победы» на Всероссийском патриотическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 11 декабря.

— Программа «Школьный Музей Победы» очень востребована. Она оказывает ресурсную поддержку для развития школьных музеев, — сказала Слесаренко.

Она подчеркнула, что современные технологии связывают музей с отдаленными уголками России. Помимо этого, они обеспечивают методическую поддержку партнерам учреждения, а сотрудничество с Музеем Победы позволяет им завоевывать различные премии, резюмировала Слесаренко.

До этого сообщалось, что Музей Победы в своих фондах хранит почти 10 тысяч произведений искусства, особое место в коллекции занимает собрание работ фронтовых художников.

Так, в коллекции музея есть работы Николая Обрыньбы о партизанах Белоруссии, зарисовки военной жизни Олега Верейского, картины военных будней Исаака Цибульника, картины живописца Виктора Дмитриевского и других художников.

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