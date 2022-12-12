Euobserver: Санкции ЕС могут затронуть ведущего Корчевникова, певца Лепса, блогера Пучкова

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проект нового пакета санкций Европейского союза против России предполагает меры против 144 физических лиц, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров. Об этом сообщает портал Euobserver.

По информации портала, в проект нового пакета антироссийских санкций могут войти меры против пяти руководителей российских компаний «РЕН ТВ» и «ТВ-Новости». У каналов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ» в рамках санкций будут отозваны лицензии на вещание в странах ЕС.

Так, санкции ЕС могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова, Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские государства пока не согласовали девятый пакет антироссийских санкционных мер. По его словам, новые санкции в отношении РФ могут быть согласованы 12 или 13 декабря, однако решение не будет принято легко, так как позиции некоторых стран ЕС отличаются друг от друга.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что Евросоюз хочет расширить санкции в отношении товаров для российской авиационной и космической индустрии и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также линзы, жесткие диски, ноутбуки и камеры. Отмечается, что под новые меры могут попасть двигатели беспилотников, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.