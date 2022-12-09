Politico: Евросоюз хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии

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Европейский союз хочет расширить санкции против товаров для российской авиационной и космической индустрии и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также линзы, жесткие диски, ноутбуки и камеры. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

— Евросоюз также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти, а также добавить под новые ограничения ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, — сказано в статье.

Отмечается, что под новые меры могут попасть двигатели беспилотников, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.

8 декабря сообщалось, что Евросоюз планирует в рамках новых антироссийских санкций приостановить лицензии на вещание каналов «НТВ Мир», РЕН ТВ, «Россия 1» и «Первый канал». Новые ограничения могут затронуть 169 организаций, поставляющих товары, которые могут использоваться технологическим и оборонным секторами РФ.