Отец Филиппа Киркоров впервые рассказал о причинах своей госпитализации

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Бедрос Киркоров рассказал о состоянии своего здоровья на фоне информации о его госпитализации с серьезным заболеванием.

— Я находился в больнице два дня. Дело в том, что мне делали блокаду на ноге, и получилось не очень удачно, появилась очень сильная боль, поэтому поехал в больницу. Но сейчас я уже дома, — объяснил Киркоров-страший.

Он опроверг слухи, что у него сложное заболевание легких. По словам артиста, врачи нередко ошибочно диагностируют ему пневмонию. На этот раз в его легких обнаружили темное пятно, которое оказалось отложением кальция. Он уточнил, что ложный диагноз уже сняли.

Киркоров также упомянул, что раздутые слухи о его серьезной болезни заставили сильно переживать его сына. Ситуация усугублялась тем, что Филиппа Киркорова не было в Москве и он не мог лично увидеть отца, передают «Народные новости».

В среду, 7 декабря, появилась информация, что у Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Позже пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что с госпитализированным артистом все хорошо.