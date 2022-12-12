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Приметы и советы

WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не получит Крым

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не получит Крым
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает, что Крым никогда не вернется в состав страны. Поэтому Киев все равно пойдет на компромисс с Москвой по поводу полуострова. Такое мнение высказала в понедельник, 12 декабря, обозреватель Washington Post Франческа Эбель.

— Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике, — заявляет она.

По словам обозревателя, некоторые политики западных стран уверены, что именно вопрос Крыма станет ключом к мирному урегулированию конфликта. Однако фантазии «Киева о захвате контроля над полуостровом» мешают любым попыткам начать переговорный процесс.

До этого американская газета Financial Times написала, что Владимир Зеленский сообщил, что не против рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к Украине невоенным путем. Он отметил, что если возможное решение не предусматривает оставление полуострова российскими военными, «то на это не нужно тратить время».

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что для реализации попытки захватить Крым Украина должна прорвать оборону на других рубежах. Однако, по его словам, в данный момент подобная задача ей не под силу.

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