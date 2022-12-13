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Стало известно, почему Орбакайте и Николаев выступили на «Дуэтах» в цветах флага Украины

Юлия Курганова
Общество
Стало известно, почему Орбакайте и Николаев выступили на «Дуэтах» в цветах флага Украины
Фото: Youtube / Кристина Орбакайте

После появления российских артистов Игоря Николаева и Кристины Орбакайте на сцене программы «Дуэты» в цветах флага Украины на телеканал «Россия 1» обрушился шквал критики от возмущенных зрителей, которые требовали выслать их из страны.

Но выяснилось, что знаменитости могут быть совершенно не виновны в том, что угодили в такой скандал. Оказалось, что участники шоу заранее не знают, с кем выйдут на сцену. А потому Орбакайте в желтом наряде могла не подозревать, что с ней выйдет Николаев в темно-синем костюме, образую палитру украинского флага.

Таким образом, за выступлением звезд может не быть никакого подтекста, а только неудачное стечение обстоятельств, сообщает портал Blitz+.

В ноябре Орбакайте на одном из своих концертов предстала перед зрителями в образе своей матери Аллы Пугачевой. На ней был надет просторный балахон, украшенный серебряными нитями. Со сцены артистка сделала обращение к зрителям.

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