Премьер Шмыгаль: Киев рассчитывает на продолжение военной и финансовой помощи Парижа

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В Киеве надеются, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь стране в ходе российско-украинского конфликта. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль во время переговоров с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

— Поблагодарил Францию за всестороннюю помощь… во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку, — отметил он.

Также политик призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины, сообщает РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран «Большой семерки» назвал «три шага», которые приблизят мир в стране. Украинский лидер предложил продолжить «достигнутую солидарность» в поставках оружия и выполнить «формулу мира», которая была предложена Киевом ранее.

Накануне Зеленский заявил, что Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны США. Именно поэтому Киев сейчас внимательно следит за настроениями в Вашингтоне, добавил глава республики.