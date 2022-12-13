Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским его мирный план по разрешению конфликта в стране. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По ее словам, главы государств провели длинный разговор в минувшее воскресенье. Основным предметом беседы стал план украинского лидера, предоставленный в рамках международного саммита «Большой двадцатки» (G20), передает РИА Новости.

В свою очередь Макрон «приветствовал предложенный Украиной мирный план из 10 пунктов и выразил ему свою полную поддержку». Подобные предложения, озвученные впервые Зеленским 15 ноября во время видеообращения к участникам саммита G20, подразумевают обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль во время переговоров с премьер-министром Франции Элизабет Борн заявил, что в Киеве надеются на продолжение оказания военной и финансовой помощи со стороны Парижа стране в ходе конфликта.