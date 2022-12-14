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Приметы и советы

С Насти Ивлеевой потребовали 15 миллионов рублей из-за долгов ее ресторана

Юлия Курганова
Общество
С Насти Ивлеевой потребовали 15 миллионов рублей из-за долгов ее ресторана
Фото: Youtube / Galich Ida

Последние три года в профессиональной жизни телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой выдались плодотворными. Помимо участия в телепроектах и съемках в ленте «Монастырь» она занялась еще и бизнесом, основав несколько компаний. В частности, знаменитость стала владелицей ресторана. Однако из-за него у звезды возникли проблемы.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от юриста Александра Мокрова в адрес компании Ивлеевой на сумму 15 миллионов 850 тысяч рублей. Правозащитник заявил, что многомиллионный иск связан с задолженностью заведения, которым владеет блогерша.

Сама телеведущая пока не давала никаких комментариев по этому делу, сообщает портал «7дней».

Недавно Ивлеева призналась, что рекламировала косметику, в составе которой содержался запрещенный ингредиент — антибиотик тетрациклин. По ее словам, подобному решению нет оправданий, потому что известные личности несут ответственность за свою аудиторию. После проведенного исследования выяснилось, что косметическое средство содержит тетрациклин, который, равно как и другие антибиотики, законодательно запрещено использовать в косметологии.

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