Минобороны: Армия России уничтожила до 100 солдат ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска на Купянском направлении уничтожили до 100 украинских солдат. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих, — сказал представитель ведомства.

По словам Конашенкова, российским бойцам также удалось уничтожить бронетранспортер, шесть пикапов и боевую бронированную машину ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

10 декабря в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняли выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.

14 декабря стало известно, что мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки ВСУ.

На этом направлении оборону держит подразделение, состоящее из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных. Их командир отметил, что не видит разницы между кадровыми военными и мобилизованными, так как для него они все военнослужащие.