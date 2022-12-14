Банк «Траст» продал за 38 миллиардов рублей «Интеко» девелоперу Sminex

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Банк «Траст» продал строительную компанию «Интеко» девелоперу Sminex. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Sminex.

— Покупка стоимостью 38 миллиардов рублей стала крупнейшей M&A-сделкой на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы «Интеко», в том числе девять жилых комплексов общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров в стадии проектирования и строительства, — говорится в сообщении.

Президент Sminex Алексей Тулупов отметил, что девелопер продолжит после сделки реализацию всех проектов в соответствии со своими стандартами. Он также отметил, что портфель текущих проектов объединенной компании превысил 2,4 миллиона квадратных метров благодаря этой сделке, говорится на сайте Sminex.

До этого стало известно, что польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории РФ российской компании «Альмира».

В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что по нынешнему курсу эквивалентно 6,6 миллиарда рублей. Для финализации сделки потребуется согласие главного владельца бренда ресторанов быстрого питания — американской Yum! Brands, а также ФАС и прочих органов.