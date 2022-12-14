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Движение трамваев на Нагатинской улице восстановили

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Движение трамваев на Нагатинской улице восстановили
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатино-Садовники Карта всех событий

Движение трамваев по Нагатинской улице снова осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 14 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Нагатинской улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что в районе остановки «Платформа Нагатино» на трамвайных путях застрял автомобиль. В связи с этим были увеличены интервалы движения маршрутов под № 47 и 49.

В этот же день трамваи задерживались в Сокольниках из-за наклонившегося над путями дерева.

увеличенный интервал Нагорный район Москва Трамваи Южный административный округ (ЮАО)
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