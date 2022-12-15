Андрей Бочкарев: Исторический облик станции «Варшавская» подчеркнет современное освещение

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты сохраняют архитектурный облик станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. При этом при реставрации были добавлены некоторые новые элементы декора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в дизайн станции реставраторы вписали архитектурное освещение, а в подвесной потолок платформы были встроены конструкции со светодиодными панелями. В общей сложности на объекте смонтировали 1224 осветительных прибора.

Также специалисты обновили на платформенном участке материалы отделки. Пол уложили плитами из шимановского гранита, а стены облицевали саянским мрамором.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на путевые стены по итогам реставрационных работ вернулись четыре декоративных чеканных панно с видами города Варшавы, которые изначально было установлены в 1969 году. Копии этих рисунков появились на колоннах в вестибюлях, а на стенах пассажирской зоны разместились панели с изображениями деревьев.

Также специалисты обновили и выходы со станции. Так, например, выход из метро в сторону Чонгарского бульвара оформили в виде стеклянного павильона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал, что на двух станциях южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена появилась полностью обновленная противопожарная система.