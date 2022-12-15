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Андрей Бочкарев: Исторический облик станции «Варшавская» подчеркнет современное освещение

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: Исторический облик станции «Варшавская» подчеркнет современное освещение
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты сохраняют архитектурный облик станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. При этом при реставрации были добавлены некоторые новые элементы декора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в дизайн станции реставраторы вписали архитектурное освещение, а в подвесной потолок платформы были встроены конструкции со светодиодными панелями. В общей сложности на объекте смонтировали 1224 осветительных прибора.

Также специалисты обновили на платформенном участке материалы отделки. Пол уложили плитами из шимановского гранита, а стены облицевали саянским мрамором.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на путевые стены по итогам реставрационных работ вернулись четыре декоративных чеканных панно с видами города Варшавы, которые изначально было установлены в 1969 году. Копии этих рисунков появились на колоннах в вестибюлях, а на стенах пассажирской зоны разместились панели с изображениями деревьев.

Также специалисты обновили и выходы со станции. Так, например, выход из метро в сторону Чонгарского бульвара оформили в виде стеклянного павильона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев рассказал, что на двух станциях южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена появилась полностью обновленная противопожарная система.

Реставрация Метро Андрей Бочкарев
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