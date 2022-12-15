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Приметы и советы

Песков прокомментировал вероятность названия станции метро в честь героев СВО

Анастасия Колоскова
Общество
Песков прокомментировал вероятность названия станции метро в честь героев СВО
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Решение об увековечении памяти героев специальной военной операции (СВО) в названии станции метро в Москве должны принимать городские власти. Такое мнение в четверг, 15 декабря, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу депутата Государственной думы из Челябинской области Олега Голикова.

— Это целиком и полностью прерогатива городских властей, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он в то же время отметил важность сохранения памяти тех, кто пожертвовал жизнью в ходе выполнения СВО. По мнению Пескова, она должна остаться с россиянами всегда, передает ТАСС.

До этого депутат Голиков рассказал, что предложил мэру Москвы Сергею Собянину увековечить память и подвиг военных, принимающих участие в спецоперации, дав название одной из новых станций столичного метро «Патриотическая».

Накануне президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия российского общества «Знание» заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют свой долг, сражаясь за Родину.

Дмитрий Песков Спецоперации Метро
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