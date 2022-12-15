Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку при лечении гриппа

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Прием лекарств в неправильной дозировке является одной из главных ошибок россиян в лечении гриппа. Об этом заявила терапевт и врач-иммунолог Ирина Ярцева.

— Пейте соответствующие дозировки. Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создается ощущение, что им ничего не помогает, — пояснила она.

Взрослые люди, по словам врача, во время лечения болезни часто используют «детские» дозы препаратов, сообщает URA.RU.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему люди умирают от гриппа. По ее словам, совсем недавно мир пережил пандемию коронавируса. Этот вирус способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций, вызывающих поражение легких.

До этого президент России Владимир Путин сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Он также сообщил, что 13 декабря сделал прививку от гриппа и посоветовал коллегам последовать его примеру.