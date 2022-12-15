Совет по разрешению споров счел неправомерным расторжение контракта на АЭС «Ханхикиви-1»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет по разрешению споров (DRB) признал расторжение контракта на строительство атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1» неправомерным. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом» в четверг, 15 декабря.

— Совет по разрешению споров в своем решении подтвердил неправомерность действий компании Fennovoima Oy по расторжению контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» и последовавших за этим заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy как поставщиком по EPC-контракту, — говорится в сообщении.

Согласно результатам работы DRB, также неправомерным является незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima Oy. Подобное решение нарушает условия контракта, благодаря чему российская сторона имеет право потребовать возмещение убытков, отметили в пресс-службе.

Разбирательство по факту правомерности ситуации началось еще в мае этого года. Тогда финская компания Fennovoima отказалась получать лицензию на возведение АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе страны.

После этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация располагает хорошими шансами вернуть деньги, потраченные на проект АЭС. Он подчеркнул, что все затраченные в Финляндии деньги будут выставлены в счет.