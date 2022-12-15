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Планы Киева по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР) сорвались из-за частичной мобилизации в России. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в интервью изданию The Economist.

— Российская мобилизация сработала, — отметил он.

В свою очередь командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский добавил, что российская армия имеет большой кадровый потенциал. Так, бойцы, призванные по частичной мобилизации, смогли отразить атаки ВСУ, а также затормозили контрнаступления украинских войск в городах Кременная и Сватово.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенного в ДНР. В результате наступательных действий было уничтожено до 50 человек личного состава ВСУ. Кроме того, ВС РФ пресекли попытку переброски солдат ВСУ в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что Одесса и Чернигов могут стать частью российских территорий, если жители этих регионов выступят с таким требованием.