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РВСН полностью перейдет на ракетные комплексы «Ярс» в 2023 году

Егор Провоторов
Общество
РВСН полностью перейдет на ракетные комплексы «Ярс» в 2023 году
Фото: Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершат переход с мобильных «Тополей» на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в следующем году. Об этом заявил журналистам командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам военачальника, для полного переоснащения необходимо вывести на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения ПГРК «Ярс». В таком случае переоборудование РВСН новыми ракетами будет полностью завершено.

Перевооружение мобильной группировки войск на «Ярс» началось с Тейковского ракетного соединения, которое расположено на территории Ивановской области. Первый ракетный полк, оснащенный «Ярсами», заступил на боевое дежурство 13 лет назад.

— К настоящему времени стратегическим ракетчикам удалось переоснастить на данный комплекс все соединения РВСН от Ивановского до Иркутского и в плановые сроки приступить к перевооружению самой западной дивизии РВСН, расположенной в Тверской области, — подчеркнул Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

В этом же интервью генерал рассказал, что ракеты «Сармат» не может засечь ни одна система противоракетной обороны в мире.

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