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Почему требование Зеленского о возвращении к границам 1991 года — ошибка

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

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Политика
Почему требование Зеленского о возвращении к границам 1991 года — ошибка
Фото: president.gov.ua

Официальная позиция украинского руководства касаемо завершения нынешнего конфликта связана с требованием Киева «отвести российские войска к границам 1991 года». Такую позицию Украина высказывает давно. Однако военная тактика, которую Киев применяет для возвращения в свой состав утраченных территорий, абсолютно проигрышная. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился политолог Андрей Кортунов.

О том, что отвод российских войск к границам 1991 года, — это единственный способ завершить боевые действия на Украине, накануне заявил Владимир Зеленский. По его словам, если российская армия «отступит к границам 1991 года», тогда в дело вступят дипломаты с обеих сторон.

По словам собеседника «ВМ», многое зависит от того, каким будет исход конфликта:

— Тем не менее вряд ли даже при возврате этих территорий Киев придет туда с гуманитарной целью — восстанавливать и созидать. Другой вопрос, что никто не отменял действия международных договоров о границах 1991 года, которые подразумевают присутствие в составе Украины Крыма и Донбасса. Но ситуация в корне изменилась в 2014 году после присоединения полуострова к РФ.

Кортунов отметил, что Россия вряд ли захочет отдавать Крым — один из главных выходов к Черному морю, чтобы только восстановить границы, соответствующие 1991 году.

— Понятное дело, что Россия добровольно никогда не отдаст новые регионы. А любые попытки украинской стороны захватить полуостров будут расцениваться Москвой как посягательство на территориальную целостность РФ, — считает политолог.

По мнению Кортунова, Украина с каждым днем все дальше отходит от языка дипломатии и использует исключительно военный подход в решении вопроса, связанного с ее территориальной целостностью.

— Такая тактика лишь уничтожает последние надежды поставить точку в конфликте и еще сильнее обостряет ситуацию. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в ближайшие годы украинская территория будет оставаться одной из главных горячих точек в Европе, где военные действия еще долго не перейдут в «холодную фазу», — заключил политолог.

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