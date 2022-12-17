Более 10 тысяч горожан присоединились к акции «Поделись теплом» проекта «Московского долголетия»

Участники «Московского долголетия» Эльвира Бакурова (слева) и Светлана Кузьмина / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В рамках акции «Поделись теплом» москвичи связали свыше 8,5 тысячи теплых вещей для мобилизованных россиян. Об этом сообщила в пятницу, 16 декабря, пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

— Участниками акции стали более 10 тысяч людей в возрасте от семи до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, которые защищают Родину, привезут более 8,5 тысячи теплых вещей — шапок, шарфов, варежек, носков, перчаток. Город делает все возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем необходимым. Но тепло и заботу обычных людей ничто не заменит. Вместе с посылками бойцы получат частичку тепла, поддержки и любви, — отметил заместитель руководителя департамента Владимир Филиппов.

Больше всего жители столицы связали носков (около пяти тысяч штук), потом идут варежки и перчатки (свыше тысячи штук). Также мобилизованным отправят более пяти тысяч писем и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы и скорейшего возвращения домой.

Благотворительная акция «Поделись теплом» проекта «Московское долголетие» проходила с 1 по 16 декабря.

15 декабря в Саду имени Баумана начала работу благотворительная ярмарка, инициаторами которой выступили активисты проекта «Московское долголетие». В четырех павильонах ярмарки можно было выбрать для себя вязаные игрушки и керамические изделия, прихватки, елочные украшения, обереги и многое другое.