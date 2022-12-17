Орбакайте показала подросшую и изменившуюся дочь Клавдию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Кристина Орбакайте много лет живет на две страны. Она работает в России, давая концерты и выступая на корпоративах, а живет с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Майами. В настоящее время артистка находится с семьей, о чем и сообщила подписчикам.

Звезда показала поклонникам свою изменившуюся наследницу. 9-летняя девочка заметно повзрослела. Орбакайте опубликовала фото, где предстала с супругом и дочерью, сообщает издание «КП».

Клавдия родилась в США в частной клинике Майами. В этом городе жил и работал ее отец. Он выучился на стоматолога и ведет в этой сфере прибыльный бизнес — у него сеть клиник.

После появления российских артистов Игоря Николаева и Кристины Орбакайте на сцене программы «Дуэты» в цветах флага Украины на телеканал «Россия 1» обрушился шквал критики от возмущенных зрителей, которые требовали выслать их из страны. Но выяснилось, что знаменитости могут быть совершенно не виновны в том, что угодили в такой скандал.