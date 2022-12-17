Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мир. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

— Зеленский — это заложник войны и политический камикадзе. Остановка войны или любая форма мира для него равнозначна физической или политической смерти. Тогда ему придется за все отвечать: за нарушение Минских соглашений, развал страны, ее экономический крах и большие фронтовые потери, — заявил он.

По словам главы крымского парламента, на Украине установилась нацистская диктатура. Он отметил, что вечная война для украинского лиера является шансом на спасение.

— В результате не останется ни одного украинца на территории этой страны — кто в бегах, кто в могилах. При этом его команда наркоманов и креативщиков зарабатывает на этом огромные деньги, разворовывая западную помощь, — сказал Константинов.

Спикер считает, что вести переговоры с нынешней властью Украины нельзя, потому что они используют эту возможность как уловку, чтобы получить отсрочку для подготовки своих вооруженных сил.

— Гарантией мира может быть только наша полная и окончательная победа, — цитирует Константинова РИА Новости.

16 декабря Зеленский сообщил, что слышит призывы к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Также он скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Москвой.