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Пары смогут пожениться на станции «Маяковская» и на Северном речном вокзале в 2023 году

Полина Долганова
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Пары смогут пожениться на станции «Маяковская» и на Северном речном вокзале в 2023 году
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичное метро в 2023 году продолжит участвовать в проекте по выездной регистрации брака на необычных площадках Москвы «Новые адреса счастья».

Так, заключить семейный союз пары смогут на станции метро «Маяковская».

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, в 2022 году брак на станции «Маяковская» заключили 19 пар.

Церемонии заключения брака на станции проводятся в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку. Также влюбленные смогут узаконить свои отношения на Северном речном вокзале в один из 16 дней в период с мая по сентябрь, добавили на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии в столичном районе Южное Бутово нового Дворца бракосочетания. Об этом он написал в своем микроблоге в пятницу, 16 декабря. Первыми гостями дворца стали Александра и Михаил Костюткины, которые в этом году отмечают золотую свадьбу. Пара является активным участником Центра московского долголетия «Щербинка».

Северный речной вокзал Москва Свадьбы Метро
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