Die Welt: Ответ Евросоюза на закон США о снижении инфляции грозит торговой войной

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Реакция Европейского союза в ответ на принятый США Закон о снижении инфляции грозит торговой войной между союзниками. Такое мнение приводится в немецком издании Die Welt.

Европейские политики обсудили ответные меры ЕС на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Если страны-члены Евросоюза прислушаются к сторонникам «жесткой линии», то это приведет к появлению риска «трансатлантической гонки субсидий», а также может спровоцировать усиление европейского протекционизма и торговую войну со Штатами, сказано в статье.

— Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе, — пишет издание.

Отмечается, что рассматриваются даже те меры, которые ранее были исключены, например, правило «покупай европейское» для субсидий и госзакупок.

Текущая политика стран Западной Европы в отношении РФ и КНР противоречит интересам США, что привело к большим проблемам для Белого дома. Об этом 4 декабря сообщил экс-заместитель главы ВМС США Сет Кропси в статье для National Interest.