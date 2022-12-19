Вильфанд рассказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рекордно высокие сугробы в столице начнут таять с четверга, 22 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В среду начинается постепенное изменение ситуации… К вечеру, особенно к полуночи, то есть уже в четверг, температура будет приближаться к нулевой отметке за счет перемещения теплых воздушных масс, — пояснил эксперт.

По его словам, в этот день температура воздуха будут колебаться от минус 3 до плюс 3 градусов. Синоптик уточнил, что с четверга характер осадков изменится. В городе преимущественно будут идти мокрый снег и дождь. Температура продолжит постепенно повышаться, и уже в субботу столбики термометров будут показывать 4 градуса выше нуля.

Вильфанд подчеркнул, что такое потепление приведет к таянию снега. Он пояснил, что таяние такого большого количества — процесс длительный, который не завершается за несколько дней, передает РИА Новости.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снегопады в Москве повторили рекорд, который был зафиксирован в 1941 году. По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла отметки 34 сантиметра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на текущей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. По его словам, погоду на этой неделе лучше всего описывают слова одного из персонажей советского фильма «Покровские ворота»: «такая внезапная, такая противоречивая».