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ВС РФ сбили четыре американские ракеты над Белгородской областью

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВС РФ сбили четыре американские ракеты над Белгородской областью
Фото: Минобороны РФ

Российская армия сбила в небе над Белгородской областью четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве добавили, что отечественные системы противовоздушной обороны за последние 24 часа сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Также были сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что российская армия на Южно-Донецком направлении нанесла удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также ликвидировала две группы диверсантов около Никольского в Донецкой народной республике.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

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