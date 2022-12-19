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Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска

Евгений Белоусов
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Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска
Фото: Администрация президента РФ / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Минска. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

Встретившись, оба президента поехали в белорусский Дворец Независимости в одном автомобиле, передает Telegram-канал «Пул Первого».

19 декабря Путин прибыл с визитом в Минск, в ходе которого он проведет переговоры с Лукашенко. Одной из важных тем встречи станет сотрудничество в энергетической сфере.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах Путина и Лукашенко 19 декабря у лидеров будет возможность обсудить военные вопросы, учитывая нынешнюю турбулентность.

По его словам, Москва и Минск продолжают поддерживать многосторонние отношения, и в рамках переговоров у сторон появится возможность «провести ревизию».

Песков также заявил, что в настоящее время у России наиболее продвинутый уровень интеграции именно с Белоруссией. Обе страны, подчеркнул он, действуют исходя из своих интересов.

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