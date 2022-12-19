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Дептранс призвал пользоваться городским транспортом вечером 19 декабря

Евгений Белоусов
Город
Дептранс призвал пользоваться городским транспортом вечером 19 декабря
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Движение на дорогах Москвы вечером 19 декабря оценивается в восемь баллов, горожанам следует пользоваться общественным транспортом или отложить несрочные поездки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте аккуратны. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты во время движения, — говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения сообщает, что после 20:00 ситуация на дорогах может улучшиться. Наиболее затрудненное движение в городе в настоящее время наблюдается на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 19 декабря. Как уточняется, движение транспорта вечером в понедельник будет затруднено в ЦАО столицы, а также на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также загруженное движение ожидается на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе. По его словам, уже в начале недели в столицу придут морозы.

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