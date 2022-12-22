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В Белом доме назвали условие для встречи Байдена с Путиным

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белом доме назвали условие для встречи Байдена с Путиным
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Кремль проявит серьезную готовность к переговорам. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться, — отметил он.

При этом Байден пойдет на переговоры с Путным только в том случае, если Россия покажет реальную готовность к этому, а также при условии поддержания консультаций с Украиной, цитирует Кирби ТАСС.

В начале декабря Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным. При этом диалог состоится, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если США перестанут оказывать поддержку Украине, президент Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией.

Украина Джо Байден Владимир Путин Переговоры
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