Россияне рассказали о своих самых опрометчивых поступках в 2022 году

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Россияне рассказали о своих опрометчивых поступках в уходящем году, назвав среди прочего спонтанные покупки, кредиты и влюбленность. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

— Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года пять процентов россиян считают необдуманные покупки. Для четырех процентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, — говорится в сообщении.

Для четырех процентов россиян самым безрассудным поступком стала влюбленность или женитьба, еще три процента считают, что ошиблись при смене места жительства, а два процента — при спонтанной смене стиля.

При этом 47 процентов опрошенных уверены, что не совершали никаких опрометчивых поступков, передает РИА Новости.

До этого жители России назвали идеальный доход в 2023 году. Больше всего, согласно ожиданиям, будут зарабатывать сотрудники транспортной индустрии, строительства, сферы красоты и IT-сектора.