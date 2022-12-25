Около 30 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте

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Как минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе в Египте. Инцидент случился в субботу, 24 декабря, в Городе имени 6 октября.

Трибуна обрушилась во время баскетбольного матча между клубами из Каира и Александрии.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. В основном врачи диагностировали у них переломы и кровотечения, сообщает РЕН ТВ.

9 декабря один человек погиб и трое пострадали в результате конфликта со стрельбой после проигрыша команды Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против хорватской сборной. Инцидент случился в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после окончания игры и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой. От огнестрельного ранения скончалась 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.