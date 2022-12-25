Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 30 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте

Юлия Курганова
В мире
Около 30 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте
Фото: Pixabay

Как минимум 27 человек пострадали при обрушении трибуны на стадионе в Египте. Инцидент случился в субботу, 24 декабря, в Городе имени 6 октября.

Трибуна обрушилась во время баскетбольного матча между клубами из Каира и Александрии.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. В основном врачи диагностировали у них переломы и кровотечения, сообщает РЕН ТВ.

9 декабря один человек погиб и трое пострадали в результате конфликта со стрельбой после проигрыша команды Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против хорватской сборной. Инцидент случился в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после окончания игры и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой. От огнестрельного ранения скончалась 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

Баскетбол обрушения Египет Пострадавшие Стадионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте