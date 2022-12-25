Журналист Реза Аббаси: Киев вернется в доиндустриальную эпоху в случае атаки на Иран

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Если Украина будет угрожать безопасности иранского народа, то она вернется в доиндустриальную эпоху. Об этом заявил в воскресенье, 25 декабря, журналист из исламской республики Реза Аббаси.

— Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение, — написал он на своей странице в Twitter.

Поводом для такого предупреждения стало заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о необходимости уничтожить все заводы в Иране, которые изготавливают оружие.

5 ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию в малых количествах за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. При этом он назвал ложной информацию о поставках в РФ иранских баллистических ракет.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения Ирана со стороны Запада в том, что страна поставляет России беспилотные летательные аппараты, не имеют под собой оснований.