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Вильфанд сообщил, что нынешний декабрь в Москве станет рекордсменом по осадкам

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд сообщил, что нынешний декабрь в Москве станет рекордсменом по осадкам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 110 миллиметров осадков выпало в столице с начала декабря. Этот месяц станет самым дождливым и снежным за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1981 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Максимальное количество осадков в декабре было зафиксировано в 1981 году за все 143 года, которые ведутся метеорологические наблюдения. Тогда выпало 111,5 миллиметра осадков, для зимы это очень много. С начала этого декабря уже выпало 110,5 миллиметра. Сомнений нет, что этот месяц станет рекордсменом по осадкам, — заявил он.

По словам синоптика, во вторник и среду, 27 и 28 декабря, еще выпадут осадки — около 5–6 миллиметров. В последующие дни мокрый снег и снег тоже ожидаются, сообщает ТАСС.

Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в России. По его словам, температуры в районе климатической нормы ожидаются на 80 процентах территории РФ в новогоднюю ночь — в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Красноярский край, Омскую, Новосибирскую и Тюменскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного.

Роман Вильфанд Москва Погода Рекорды Осадки
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