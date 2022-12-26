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Брат убитого в Саранске мужчины, который заступился за девушку, раскрыл детали трагедии. По его словам, мужчина, который убил 41-летнего жителя Саранска, заступившегося в баре за девушку, не был участником изначального конфликта.

Попытки расширить Североатлантический альянс на восток были подготовкой к войне с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе столицы. Трагический инцидент произошел на улице Академика Бочвара, 5, корпус 2.

Сотрудники полиции задержали фигурантов уголовного дела об изнасиловании девушки предметом в столице. В отделение полиции обратился мужчина, заявив, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия. В ходе проверки было установлено, что девушке причинили телесные повреждения, ее доставили в больницу. Также выяснилось, что одним из подозреваемых является полицейский.

По предварительной информации, после взрывов в городе Энгельс Саратовской области погибли три человека, еще четверо были доставлены в больницу. Уточняется, что площадь пожара после взрывов составила 120 квадратных метров.