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ФАС удовлетворила ходатайство о покупке ТЦ «Метрополис» в Москве компанией из Казахстана

Александр Афонин
Экономика
ФАС удовлетворила ходатайство о покупке ТЦ «Метрополис» в Москве компанией из Казахстана
Фото: РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство казахстанской компании «М Холдинг Лтд.» о покупке столичного торгового центра «Метрополис». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 декабря.

— ФАС удовлетворила ходатайство компании «М Холдинг Лтд.» о приобретении торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве, — говорится в сообщении.

По данным ФАС, компания занимается холдинговой деятельностью. Сделка по покупке московского торгового центра не окажет влияния на конкуренцию на рынке аренды коммерческой недвижимости, передает Telegram-канал «ФАС России».

До этого стало известно, что совет директоров ЦБ принял решение о продаже 100 процентов акций банка «Открытие» в пользу ВТБ за 340 миллиардов рублей. Из них 233 миллиарда будут оплачены денежными средствами, еще 106 миллиардов рублей — облигациями федерального займа.

14 декабря банк «Траст» продал строительную компанию «Интеко» девелоперу Sminex. Покупка стоимостью 38 миллиардов рублей, как уточняется, стала крупнейшей M&A-сделкой на рынке девелопмента с 2015 года.

Президент Sminex Алексей Тулупов отметил, что девелопер продолжит после сделки реализацию всех проектов в соответствии со своими стандартами.

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