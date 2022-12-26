Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения газа в Черном море

Фото: shutterstock

Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море новое месторождение природного газа, объем которого оценивается в 58 миллиардов кубометров. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3 тысячи 23 метра под водой, — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

9 декабря делегация Газпрома посетила Стамбул. Глава холдинга Алексей Миллер обсудил с Эрдоганом и турецким министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом поставки в республику российского газа, а также перспективы создания газового хаба, что стало главным итогом визита.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российское правительство надеется, что идея реализации газового хаба в Турции воплотится в жизнь, так как она соответствует желаниям участников рынка. Он добавил, что на данный момент многие политики говорят о переходе на зеленую энергию, но реализация подобного решения является куда более сложной.