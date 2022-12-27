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Астролог назвала камни, которые помогут в достижении целей в 2023 году

Лейла Алиева
Общество
Астролог назвала камни, которые помогут в достижении целей в 2023 году
Фото: shutterstock

Весь следующий год помогут быть в ресурсе три камня — аметист, цитрин и горный хрусталь. Об этом рассказала специалист по натуральным камням, астролог, психолог Наталия Морякова.

Аметист поможет справиться с тревожностью и страхами, которые забирают энергию человека. Восполнить ее запасы также поможет цитрин, который называют «внутренним солнышком» — он вдохновляет, дает ощущение радости и полноты жизни.

— Все эти камни можно носить сразу вместе или по отдельности, учитывая внутренние потребности на данный момент. Чувствуете тревогу — возьмите аметист, нет сил и ничего не хочется — цитрин. Энергия есть, но непонятно, что с ней делать? Используйте горный хрусталь, — пояснила Морякова.

Также астролог посоветовала носить эти камни в браслетах, так как именно на запястьях расположены точки выхода чакр, передает «Москва 24».

До этого астролог и нумеролог Анастасия Турунцева рассказала, как добиться исполнения желаний на Новый год. Загадывать желание нужно особенным способом: его следует записать на листе бумаги. Для этого специалист посоветовала выбирать краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться за грядущий календарный год.

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