Врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье в новогодние праздники

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина призвала россиян ограничить дозу потребляемого алкоголя и порции оливье в предстоящие праздники.

По ее словам, во время праздников лучше всего заняться укреплением иммунной системы организма, а не проводить новогоднее время« в дружбе с алкоголем», в особенности, когда прием спиртных напитков чередуется с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время.

Помимо этого, Драпкина предостерегла от переедания в новогоднюю ночь. При этом она отметила, что без традиционных праздничных блюд, а именно салата оливье, селедки под шубой обойтись довольно сложно, поэтому главное в этом вопросе — не терять чувство меры за новогодним столом.

Для того чтобы максимально снизить вред здоровью, специалист посоветовала заниматься физической активностью, а не проводить все праздники дома. Например, можно провести время с семьей, покататься на коньках, на лыжах или ледянках. В этом вопросе, по мнению эксперта, стоит соблюдать режим дня, чтобы чувствовать себя бодро. Однако Драпкина подчеркнула, что в праздники можно устроить себе «ленивый» день, но только один, передает Telegram-канал Минздрава России.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала, что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две-три ложки.