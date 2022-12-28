Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым
Фото: Pexels

В канун Нового года не следует платить долгов — не то весь год будешь расплачиваться. Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы весь следующий год не быть в долгах. Нельзя ссориться с кем бы то ни было, трудиться, стирать, мыть полы, шить, пришивать пуговицы, выносить мусор после захода солнца, играть в азартные игры. Нельзя делать генеральную уборку — ее необходимо провести еще до 31 декабря. Встретить Новый год в грязном доме — привлечь беспорядок и неудачи в свою жизнь. Также нельзя стричь волосы 31 декабря — иначе в Новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими.

В день завершения года необходимо сделать несколько важных дел:

Ближе к ночи обязательно принять ванну или душ, дабы смыть плохую энергетику, накопившуюся за прошедшие месяцы.

По возможности выбросить всю пришедшую в негодность посуду (с трещинами, сколами и т.д.).

Можно избавиться и от вещей, которые напоминают о разного рода неприятностях и проблемах.

Непременно простить своих врагов и всех тех, кто вас обидел. Обязательно попросить прощения у самых близких.

Чтобы выйти поскорее замуж, одинокой девушке следует подарить скромные подарки строго семи детям.

Приметы, суеверия:

Если 31 декабря чихнешь, то весь год будешь счастлив.

Как обойдешься с незваным гостем 31 декабря, так и год с тобой обойдется.

Услышишь 31 декабря звон колоколов — в новом году свадьбе быть.

Приметы погоды:

Какая погода 31 декабря, таким и июль будет.

Западный или юго-западный ветер принесет потепление.

Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым

Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Праздники Новый год Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте