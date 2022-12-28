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В канун Нового года не следует платить долгов — не то весь год будешь расплачиваться. Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы весь следующий год не быть в долгах. Нельзя ссориться с кем бы то ни было, трудиться, стирать, мыть полы, шить, пришивать пуговицы, выносить мусор после захода солнца, играть в азартные игры. Нельзя делать генеральную уборку — ее необходимо провести еще до 31 декабря. Встретить Новый год в грязном доме — привлечь беспорядок и неудачи в свою жизнь. Также нельзя стричь волосы 31 декабря — иначе в Новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими.

В день завершения года необходимо сделать несколько важных дел:

Ближе к ночи обязательно принять ванну или душ, дабы смыть плохую энергетику, накопившуюся за прошедшие месяцы.

По возможности выбросить всю пришедшую в негодность посуду (с трещинами, сколами и т.д.).

Можно избавиться и от вещей, которые напоминают о разного рода неприятностях и проблемах.

Непременно простить своих врагов и всех тех, кто вас обидел. Обязательно попросить прощения у самых близких.

Чтобы выйти поскорее замуж, одинокой девушке следует подарить скромные подарки строго семи детям.

Приметы, суеверия:

Если 31 декабря чихнешь, то весь год будешь счастлив.

Как обойдешься с незваным гостем 31 декабря, так и год с тобой обойдется.

Услышишь 31 декабря звон колоколов — в новом году свадьбе быть.

Приметы погоды:

Какая погода 31 декабря, таким и июль будет.

Западный или юго-западный ветер принесет потепление.

Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно прожить 31 декабря, чтобы наступающий год был счастливым

Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.