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Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января

Анастасия Колоскова
Общество
Володин сообщил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 1 января
Фото: Пресс-служба Госдумы

С 1 января в России повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Об этом рассказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

— С 1 января повысятся МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий, — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что в стране введут единые условия для выплат, предназначенных семьям с детьми. Кроме того, по словам Володина, родители ребенка до трех лет смогут получить дополнительные средства из материнского капитала вне зависимости от числа детей в семье.

Спикер Госдумы также отметил, что создание в стране Социального фонда сделает процедуру получения поддержки от государства проще. Он подчеркнул, что пособия будут назначаться автоматически или же по одному заявлению.

Также в стране будут увеличены максимальные размеры выплат по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка, передает Telegram-канал Госдумы.

С 1 января 2023 года в России также изменятся выплаты по больничному листу. О нововведениях, а также о правилах оформления больничного, размере пособия и других нюансах «Вечерней Москве» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Митрофанова.

В случае если дохода человека не хватает для оплаты коммунальных услуг, он имеет право оформить субсидию. Такая мера поддержки позволит полностью или частично компенсировать расходы на ЖКХ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

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