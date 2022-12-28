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«Буду всегда рядом»: жене Пономаренко после смерти артиста пришли цветы и записка

Лейла Алиева
Общество
«Буду всегда рядом»: жене Пономаренко после смерти артиста пришли цветы и записка
Фото: Telegram / Малахов

Звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко предвидя, что скоро умрет, заказал новогодний подарок своей жене. Об этом рассказала супруга юмориста Анна.

Уже после смерти артиста ей пришел букет цветов, в котором лежала открытка.

— Моя любимая Аннушка, я буду всегда рядом, чтобы ни произошло. Спасибо тебе за все, — цитирует записку «Комсомольская правда».

О смерти Александра Пономаренко стало известно 24 декабря. Уточняется, что в последнее время артист боролся с онкологией.

Жена артиста позже рассказала, что о диагнозе стало известно, когда Пономаренко провели экстренную операцию из-за язвы. Тогда сотрудники медучреждения взяли у него анализы, которые и показали наличие онкологии.

Коллега Пономаренко по шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов рассказал, что уход из жизни одного из членов знаменитого дуэта стал настоящей трагедией для всех ценителей юмора.

Соболезнования родным и близким юмориста выразил народный артист РСФСР Владимир Винокур. По словам знаменитости, талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора.

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