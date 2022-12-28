Лавров заявил, что новые регионы России должны быть освобождены

Фото: Пресс-служба Совфеда

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть освобождены. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 декабря, в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

— Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией, — ответил министр на уточняющий вопрос, о каких границах идет речь.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план мирного решения конфликта, который будет включать в себя 10 пунктов. Документ, по данным издания, будет представлен примерно в феврале 2023 года.

Комментируя новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что план Украины, который не учитывает вхождение новых регионов в состав РФ, не может быть «мирным». По его словам, такое решение должно учитывать сегодняшние реалии.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того как у них закончатся боеприпасы. По его словам, это вероятнее всего произойдет уже к весне следующего года.