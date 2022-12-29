Нумеролог Фур назвала число 2023 года

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Нумеролог Наталья Фур рассказала, какая цифра станет числом 2023 года.

По словам эксперта, цифра года — 7. Расчеты просты: раскладываем число 2023 на разряды и вычисляем их сумму. Получается: 2 + 0 + 2 + 3 = 7.

Эксперт пояснила, что семерка в нумерологии олицетворяет движение и удачу. С самого начала года важно занять активную жизненную позицию.

Семерка — торопливая энергия, поэтому не стоит тратить много времени на праздничную укладку и макияж.

К загадыванию желаний стоит подойти нетривиально.

— Купите самый красивый елочный шарик из всех, которые сможете найти. Напишите на листочке свою мечту, скрутите его, вставьте внутрь шара. Шар повесьте на елку. Каждый день новогодних праздников 5–10 минут держите игрушку в руках и представляйте, как мечта сбывается, — отметила она в комментарии МИР 24.

Ранее нумеролог Марианна Агафошина отметила, что в 2023 году особое внимание следует уделить взаимоотношениям с окружающими. Многим хочется укрыться в своем мирке, иллюзиях и ожиданиях. Важно противостоять этому соблазну, передает ФАН.

С наибольшей вероятностью в новом году шансы сбыться появятся у тех желаний, которые будут загаданы после восхода солнца 1 января. Об этом рассказала астролог и нумеролог Анастасия Турунцева.