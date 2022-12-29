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«Бегает по сцене раздетая»: Абрикосов резко высказался о Бузовой

Лейла Алиева
Общество
«Бегает по сцене раздетая»: Абрикосов резко высказался о Бузовой
Фото: Youtube / Начало

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов резко высказался о телеведущей Ольге Бузовой.

Начал он с критики YouTube-канала Ксении Собчак, призвав знаменитостей не приходить к ней на интервью.

— Берегите свою репутацию, это дороже и ценнее, чем пятнадцать минут шумихи, а еще клеймо на всю жизнь — наркомана, шлюхи, алкоголички, предателя. Отдайте весь позор Оле Бузовой, которая в «ДОМе-2» плакала и краснела по каждому поводу, строила из себя бедную овечку, скромницу, а сейчас бегает по сцене раздетая. Я считаю, что у нее нет репутации, — приводит его слова StarHit.

Недавно Ольга Бузова рассказала «Вечерней Москве», что она очень любит праздновать Новый год. В ее планах на предстоящий праздник исполнить давнюю традицию — в своей квартире под бой курантов написать на бумаге желания. После составления списка певица поджигает ее и бросает в шампанское. В новогоднюю ночь Ольга Бузова будет выступать в ресторане.

До этого Бузова рассекретила имя человека, подарившего ей шикарные букеты роз, фотографиями которых она похвасталась в социальных сетях. Подписчики артистки надеялись, что одинокая звезда наконец-то обзавелась влиятельным поклонником. Однако выяснилось, что таким образом исполнительницу порадовал король российской эстрады Филипп Киркоров.

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