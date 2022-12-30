Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками на елке

Фото: Pexels

Директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Елка в регионе проходила в среду, 28 декабря. На ней новогодние подарки вручили только детям мобилизованных, а родителям остальных детей сказали, что подарки им вручат в их учреждениях.

Губернатор региона назвал эту ситуацию недопустимой.

— Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду, — написал он в Telegram, добавив, что виной этому стала бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора.

Бабушкин сообщил, что директора Астраханского областного центра развития творчества уволили. Также директора школы-интерната № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и регионального министра образования и науки привлекли к дисциплинарной ответственности.

Глава региона добавил, что дети не должны страдать из-за ошибок взрослых. Воспитанников школы-интерната, которые были на губернаторской елке, пригласят дополнительно на праздничное мероприятие в астраханском Театре оперы и балета.

Во всех павильонах «Московских ярмарок» проходит новогодняя акция «Подвешенный мандарин». Уже собрано более тонны этих вкусных плодов, сообщил 29 декабря глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

На московских ярмарках уже почти месяц проходит благотворительная акция, в рамках которой жители города могут оставить купленные цитрусовые в специальных корзинах, которые потом передадут в благотворительные фонды.